Судья уединился, чтобы решить судьбу Рудьковского

Судья Печерского районного суда г. Киева Сергей ВОВК отправился в совещательную комнату для принятия решения об изменении меры пресечения бывшему министру транспорта и связи Николаю РУДЬКОВСКОМУ.

Как передает корреспондент УНИАН, во время судебного заседания следователь настаивал на том, что Н.РУДЬКОВСКИЙ систематически нарушал взятые на себя обязательства, находясь на подписке о невыезде, отказывался знакомиться с материалами уголовного дела, поэтому следователь считает, что Н.РУДЬКОВСКИЙ таким образом пытается затянуть расследование дела, избежать суда и ответственности за свои действия.

В свою очередь, Н.РУДЬКОВСКИЙ, у которого во время суда ухудшилось самочувствие, заявил, что регулярно являлся на вызовы следователя. «Мы с ним в присутствии адвоката и прокурора Киева детально обсудили вопрос ознакомления с материалами дела – как только адвокат завершит ознакомление, я подпишу дело», - утверждает Н.РУДЬКОВСКИЙ.

Кроме того, Н.РУДЬКОВСКИЙ сообщил о договоренности со следователем о том, что тот будет звонить по телефону ему в случае необходимости визитов в прокуратуру.

По словам Н.РУДЬКОВСКОГО, прокурор Киева объяснил ему, что во время расследования дела он может находиться как в городе, где проводится следствие, то есть в Киеве, так и в Чернигове по мест регистрации. «На все телефонные вызовы следователя я приезжал», - заверил Н.РУДЬКОВСКИЙ.

В свою очередь, адвокат представил суду два ходатайства. В первом были заявления Н.РУДЬКОВСКОГО по поводу того, где он будет находиться и по какому сообщению следователя будет являться к нему. Все эти документы имели подпись самого следователя. Также к этому ходатайству были приобщены медицинские справки о состоянии здоровья Н.РУДЬКОВСКОГО. В частности, среди этих справок содержалось и сообщение из клиники «Борис» о том, что с 28 января 2008 года Н.РУДЬКОВСКИЙ был госпитализирован. В другом ходатайстве содержалось заключение Уполномоченного по правам человека в Верховной Раде о «грубом похищении Н.РУДЬКОВСКОГО из клиники». Несмотря на возражения прокуратуры и следователя, суд приобщил эти ходатайства к делу.

В конце своего выступления адвокат выразил убеждение, что представление следователя содержит факты «манипуляции делом».

Также он считает, что следствие могло бы предоставить Н.РУДЬКОВСКОМУ возможность закончить лечение, чтобы потом он продолжил знакомиться с материалами дела.

Как сообщал УНИАН, прокуратурой столицы направлено в суд представление об изменении обвиняемому меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу.