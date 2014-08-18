Силы АТО дошли до центра Луганска - Лысенко

Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV заявил секретарь СНБО Андрей Лысенко, пишет Украинская правда.

Он рассказал, что "наши силы окружили ключевые города на Донбассе".

"Боевики начали действовать агрессивнее, потому что они чувствуют: скоро конец, о котором мы все так мечтаем", - заявил Лысенко.

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"Уже в понедельник даже в центральные части Луганска дошли некоторые наши подразделения. Бои идут уже на улицах города", - сообщил он.

Напомним, в понедельник батальон "Донбасс" вошел также в город Иловайск, последний ключевой пункт на пути в Донецк.