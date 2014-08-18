После ожесточенного боя батальон "Донбасс" вошел в Иловайск

После ожесточенного дневного боя батальон "Донбасс" вошел в Иловайск - в один из ключевых пунктов обороны боевиков на Донетчине.

Об этом сообщает Добровольческий батальон территориальной обороны Донецкой области "Донбасс" на своей странице в Facebook.

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"На 19:00 террористы выбиты из половины города. Бой продолжается", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на руководителя Центра военно-политических исследований Дмитрия Тымчука, украинская армия проводит действия по блокированию группировок боевиков в районе Иловайска и рейдовые действия по линии Иловайск-Зугрес.