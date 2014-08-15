Силы АТО взяли под контроль трассу, по которой РФ может незаконно доставить груз

Военнослужащие в зоне АТО взяли под контроль участок трассы возле Луганска, таким образом, доставка гуманитарного груза из РФ незаконным путем стала невозможной.

Об этом сообщает руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"Огневой контроль силами АТО участка трассы М-04 близ Луганска делает невозможной доставку в этот населенный пункт «гуманитарной помощи» из России, в случае, если РФ решится незаконно завозить ее по контролируемой боевиками территории, грубо проигнорировав требования Красного Креста, Украины и международного сообщества", - пишет он.

Эксперт подчеркивает, что этим вызваны требования Москвы от украинских властей прекратить боевые действия в данном районе: остается непонятным, на каком основании Киев должен выполнять эти требования.