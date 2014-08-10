Доставка гуманитарных грузов из РФ должна осуществляться только с согласия Киева - Штайнмайер

По его убеждению, доставка гуманитарных грузов из России в Украину должна осуществляться ”исключительно при четком согласии украинского правительства”, сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на AFP.

Немецкий министр отмечает, что эту позицию вместе с немецким правительством разделяет также ряд европейских партнеров.

Контроль доставки гуманитарной помощи для мирных жителей востока Украины, по мнению главы немецкого МИД, могут осуществлять международные организации, такие как Красный крест.

Штайнмайер подчеркнул важность того, что ”между Россией и Украиной, похоже, было достигнуто принципиальное согласие по вопросу доставки гуманитарных грузов, детали организации которой должна согласовать контактная группа”.

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Министр одновременно отметил, что ”с большим беспокойством наблюдает за тем, как гуманитарная ситуация гражданского населения, прежде всего, в Донецке и Луганске, продолжает ухудшаться”.

”Мы очень серьезно воспринимаем это развитие событий и поэтому уже в начале июля увеличили размер немецкой гуманитарной помощи до 3,5 миллионов евро”, - напомнил Штайнмайер.

Германия сотрудничает в этом вопросе с такими международными организациями как Красный крест, Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев и Бюро ООН по координации гуманитарной помощи, сказал он.

Напомним, что на днях НАТО, а также ряд лидеров стран Запада предостерегали Россию от введения на территорию Украины войск под видом миротворцев, сопровождающих гуманитарную помощь.