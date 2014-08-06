Süddeutsche Zeitung: Последний шанс перед эскалацией

Русские мобилизуются на границе с Украиной. Будет время, когда западные политики вернутся с летних каникул и назовут последствия еще одного пересечения государственной границы военными: политический и экономический ледниковый период.

Об этом пишет в своей статье на сайте газеты Süddeutsche Zeitung Штефан Корнелиус.

В украинском конфликте существует опасное несоответствие между политической и военной динамикой. Пока украинские войска пытаются силой решить конфликт в кратчайшие сроки, на российской стороне, похоже, назревает следующее бедствие. Там располагают на позициях все больше подразделений в высокой боевой готовности. И то ли они вторгнутся под прикрытием миротворческих вооруженных сил, то ли как оккупационная армия, в результате будет все равно.

Эта военная эскалация вряд ли препятствует политической инициативе. Москва в ловушке собственной интерпретации событий. Некоторые регулярно пересекающие границу люди оставили свои посреднические усилия. Министры иностранных дел больше не путешествуют. Контактная группа существенно сократила свою работу. Переговоры ОБСЕ в Минске объяты неизвестностью. Ангела Меркель явно больше не видит смысла в телефонных переговорах с Путиным. Осуждения президента России на Западе усилилось. Второй аннексии украинской территории уже никто не удивится.

Безмолвие - также основное состояние в эпицентре конфликта. От так называемых сепаратистов никаких политических признаков жизни. Киев осознал эту незаинтересованность, после того, как президент Петр Порошенко заплатил высокую цену за модель автономии и одностороннее прекращение огня.

Война Европы сейчас идет на Донбассе

Если нужно предотвратить неконтролируемую эскалацию в ближайшие дни, то сейчас самое время, чтобы политика именно на Западе вернулась с летних каникул и определила последствия нового военного вторжения. Призывы к воспоминаниям по поводу годовщины Первой мировой войны звучат, как дешевка – война в Европе сейчас происходит на Донбассе.

Уже много недель из Москвы не поступает никаких конструктивных предложений для деэскалации конфликта – ни слова после того, как сбили самолет, ни намека на остановку вооружения повстанцев. Так что инициатива снова должна исходить от Запада. После того, как были введены санкции, и неизменный ритм из призывов и кропотливо обсуждаемых штрафов не остановит эскалацию, остается самый последний сценарий: Нет, США и ЕС не будут вести войну против России. Путин тоже это знает. Но он также должен знать, что Запад после открытого вторжения в восточную Украину не будет поддерживать нормальных отношений с Россией. Санкции обеспечили дешевое предвкушение экономического и политического ледникового периода, который возникнет после второй аннексии.

Россия, связанная с миром, зависящая от газового бизнеса, политически активная, не может хотеть возврата к наихудшим временам холодной войны. Запад тоже этого не хочет. Так что остаются только переговоры.