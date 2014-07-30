Обама: США пока не будут поставлять оружие Украине

Об этом сообщает РАР со ссылкой на специальное заявление Обамы, произнесенное после сообщения о новых санкциях против Российской Федерации за ее действия в Украине.

"Украинцы лучше вооружены, чем сепаратисты. Вопрос сегодня, как избежать кровопролития в Украине. Лучший инструмент, который мы имеем, чтобы повлиять на российское поведение, это влияние на российскую экономику", - сказал президент США.

Обама обратил внимание на то, что эксперты сейчас прогнозируют нулевой рост российской экономики и значительный отток капитала из страны.

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Он также заверил, что США и в дальнейшем будут поддерживать Украину.

"Буду дальше участвовать в поиске дипломатического решения с президентом Путиным и президентом Порошенко и лидерами Евросоюза. Но Россия должна понять, что одновременно будем поддерживать украинцев, которые избрали нового президента и углубляют контакты с Европой и США", - сказал Обама.

В то же время он отметил, что введение санкций не означает начала "новой холодной войны", но назвал недопустимым факт поддержки Россией боевиков. Как заявил Обама, если Россия в дальнейшем это будет делать, то ее ожидают дальнейшие последствия.