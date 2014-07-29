США ввели новые санкции против России

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США, пишет Украинская правда со ссылкой Reuters .

Согласно сообщению, гражданам и компаниям США запрещено покупать долговые обязательства этих банков или связанных с ними юридических лиц, а также их имущество на срок свыше 90 дней. Все остальные транзакции с этими банками разрешены.

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Также США ввели санкции против Объединенной судостроительной корпорации РФ.

Напомним, последний раз США объявили расширение санкций против России 17 июля. Тогда санкции распространились на ряд компаний оборонного сектора, а также на "Новатэк", "Роснефть", "Внешэкономбанк", "Газпромбанк".