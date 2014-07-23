Украина введет санкции против россиян, которые поддерживают террористов

13:25, 23 июля 2014
Политика
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Украинская власть намерена ввести санкции в отношении физических лиц, которые являются гражданами Российской Федерации и поддерживают террористов в Украине.

Россия украина / telegraf.com.ua

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, открывая заседание правительства.Читайте такжеПравительство создало комитет по введению санкций против России

"Украина введет санкции по отношению к каждому физическому лицу, которое имеет паспорт гражданина РФ и которое поддерживает террористов и сепаратистов в Украине - прямо или опосредствовано", - сказал он.

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