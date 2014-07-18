The New York Times: Россия закрыла коридор для сбитого Boeing 777 за несколько часов до его падения

Как сообщает ТСН со ссылкой на The New York Times, среди этих "проходов" было и продолжение маршрута малайзийского рейса MH17.

"Самолет летел по маршруту, который коммерческие авиакомпании используют каждый день. За несколько часов до аварии, Россия закрыла четыре воздушных пути неподалеку от украинской границы, в том числе и тот, который был продолжением маршрута MH17", - пишет издание.

Читайте такжеКитай шокирован, что Боинг-777 был сбит вооруженными группировками - посол в ООНСамолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими террористами вечером 17 июля. На его борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. В результате авиакатастрофы все погибли.

Воздушное судно совершало рейс по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур. Среди погибших 154 нидерландца, 43 малайзийця (учитывая 15 членов экипажа и 2 детей), 27 австралийцев, 12 индонезийцев (включая 1 ребенка), 9 британцев, 4 немца, 5 бельгийцев, 3 филиппинцев, 1 канадец, относительно остальных пассажиров данные еще уточняются.

Представитель МВД Украины заявил, что пассажирский самолет был сбит террористами из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который боевики Донбасса могли получить из России.