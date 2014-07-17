Очевидцы: Вещи и пассажиров малазийского Боинга раскидало по крышам домов по всему поселку

18:50, 17 июля 2014
Политика
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Местные жители сообщают, что из сбитого самолета выпало более десятка тел.

Об этом сообщается на странице «Евромайдана» в Фейсбук.

«Вот что пишут местные жители: "Звонили родственники из пос. Рассыпная : из сбитого самолета выпало более десятка трупов азиатского вида( вьетнамцы или китайцы) без одежды. Обломки и трупы упали на частный сектор поселка , и возле больницы. Люди в военной форме собирают и увозят трупы"

публикацияЄвроМайдан – EuroMaydan.

Также уже стали публиковаться фото личных вещей пассажиров лайнера с места крушения. В твиттер  Евромайдана опубликован паспорт одной и пассажирок самолета.

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