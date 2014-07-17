Очевидцы: Вещи и пассажиров малазийского Боинга раскидало по крышам домов по всему поселку

Об этом сообщается на странице «Евромайдана» в Фейсбук.

«Вот что пишут местные жители: "Звонили родственники из пос. Рассыпная : из сбитого самолета выпало более десятка трупов азиатского вида( вьетнамцы или китайцы) без одежды. Обломки и трупы упали на частный сектор поселка , и возле больницы. Люди в военной форме собирают и увозят трупы"

Также уже стали публиковаться фото личных вещей пассажиров лайнера с места крушения. В твиттер Евромайдана опубликован паспорт одной и пассажирок самолета.