СНБО: у боевиков есть комплексы "Бук", способные сбивать самолеты на больших высотах
18:13, 17 июля 2014Политика
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У боевиков на Донбассе есть зенитные комплексы, которые могут сбивать самолеты на больших высотах.
У боевиков есть Буки / Минобороны Украины
Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.
Читайте такжеВ СНБО подтвердили информацию о гибели двух пилотов сбитого 14 июля Ан-26«Есть информация, что проходили некоторые установки на территорию Украины, которые имеют возможность сбивать самолеты на больших высотах. Среди них была и установка (зенитный комплекс) «Бук», - заявил он.
«Одна из колонн шла через Луганск», - добавил Лысенко.
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