СНБО: у боевиков есть комплексы "Бук", способные сбивать самолеты на больших высотах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

Читайте такжеВ СНБО подтвердили информацию о гибели двух пилотов сбитого 14 июля Ан-26«Есть информация, что проходили некоторые установки на территорию Украины, которые имеют возможность сбивать самолеты на больших высотах. Среди них была и установка (зенитный комплекс) «Бук», - заявил он.

«Одна из колонн шла через Луганск», - добавил Лысенко.