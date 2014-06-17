Погибший спецкор телеканала «Россия» Корнелюк нелегально попал на территорию Украины - Тымчук

Об этом сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети.

"По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление» погибший сегодня под Луганском журналист российского телеканала «Россия» Игорь Корнелюк (как и его коллега Антон Волошин) попали на территорию Украины нелегально. Также они не были аккредитованы при штабе Антитеррористической операции", - написал эксперт в соцсети. Читайте такжеПод Луганском погиб спецкор телеканала «Россия»

Находясь на украинской территории, российские журналисты на Донбассе оказывали информационное сопровождение деятельности одной из террористических групп, отмечает Тымчук.

"К тому же, боевики даже не удосужились обеспечить российскую телевизионную группу средствами индивидуальной защиты – касками и бронежилетами", - сообщил эксперт.