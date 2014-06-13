Террористы из "Града" по ошибке обстреляли овощную базу в Доброполье

Об этом говорится в сообщении группы в соцсети "Доброполье-это Украина.

Один человек погиб от осколочного ранения, один человек ранен.

"Пророссийские боевики ночью прорвались на бронетранспортере и двух установках "Град". Со стороны Мерцалово, они обстреляли предположительно украинский блокпост, который стоит на вызде из города в сторону Святогоровки. Но ошиблись в корректировке огня и все ракеты попали в овощную базу "Перспективы" , где тяжело ранена девушка, работник данного предприятия", - говорится в сообщении.

"Две ракеты попали в соседнее предприятие, где погиб молодой парень который работал там охранником. В данный момент боевики бросили установки "Град" и пытаются отступить на бронетранспортере. Их преследуют наши военные. Брошенные установки под Мерцалово оказались заминированы, сейчас их осматривают наши саперы ..., - отметили в группе "Доброполье - это Украина!" в социальной сети Вконтаке.

В данный момент территория, по информации очевидцев, оцеплена украинскими военными и все ждут приезда саперов, так как боевики перед отъездом заминировали сгоревшую установку.