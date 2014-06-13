Порошенко поручил Таруте временно перенести работу Донецкой ОГА в Мариуполь

Президент Украины Петр Порошенко поручил председателю Донецкой облгосадминистрации Сергею Таруте временно перенести офис ОГА в Мариуполь.

Читайте такжеАТО в Мариуполе прошла успешно, задержаны 30 террористов - советник Авакова

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Благодаря героизму украинских военных в Мариуполе ситуация в городе стабилизирована. В связи с чем считаю целесообразным перенести сюда работу Донецкой ОГА», - отметил Порошенко.

Читайте такжеВ Мариуполе проходит спецоперация сил АТО (онлайн - трансляция)

К выполнению управленческих функций на новом месте председатель Донецкой ОГА и служащие должны приступить уже сегодня, подчеркнул Порошенко.