Порошенко поручил Таруте временно перенести работу Донецкой ОГА в Мариуполь
13:17, 13 июня 2014Политика
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К выполнению управленческих функций на новом месте председатель Донецкой ОГА и служащие должны приступить уже сегодня, подчеркнул Порошенко.
Порошенко поручил временно перенести работу Донецкой ОГА в Мариуполь / Фото: УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко поручил председателю Донецкой облгосадминистрации Сергею Таруте временно перенести офис ОГА в Мариуполь.
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Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Благодаря героизму украинских военных в Мариуполе ситуация в городе стабилизирована. В связи с чем считаю целесообразным перенести сюда работу Донецкой ОГА», - отметил Порошенко.
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К выполнению управленческих функций на новом месте председатель Донецкой ОГА и служащие должны приступить уже сегодня, подчеркнул Порошенко.
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