Председатель Львовской ОГА Сех подала в отставку
16:40, 10 июня 2014Политика
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Председатель Львовской областной государственной администрации Ирина Сех сегодня, 10 июня, написала заявление на увольнение с должности и направила документ президенту Украины Петру Порошенко.
Ирина Сех уходит с поста / УНИАН
Об этом корреспонденту УНИАН лично сообщила сама Сех.
В заявлении Ирина Сех просит освободить ее от исполнения полномочий председателя Львовской ОГА в связи с окончанием полномочий и.о. президента Украины и вступлением в должность нового президента Украины, а также в соответствии с ч. 2 ст. 8 Закона Украины «О местных государственных администрациях».
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В настоящее время Сех продолжает исполнять обязанности председателя Львовской ОГА до Указа президента о ее увольнении.
После сложения полномочий губернатора Львовщины Сех остается народным депутатом Украины.
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