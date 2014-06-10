Председатель Львовской ОГА Сех подала в отставку

Об этом корреспонденту УНИАН лично сообщила сама Сех.

В заявлении Ирина Сех просит освободить ее от исполнения полномочий председателя Львовской ОГА в связи с окончанием полномочий и.о. президента Украины и вступлением в должность нового президента Украины, а также в соответствии с ч. 2 ст. 8 Закона Украины «О местных государственных администрациях».

Читайте такжеПодал в отставку генеральный директор аэропорта «Львов»

В настоящее время Сех продолжает исполнять обязанности председателя Львовской ОГА до Указа президента о ее увольнении.

После сложения полномочий губернатора Львовщины Сех остается народным депутатом Украины.