ЦИК обработала 20% избирательных протоколов: Порошенко лидирует с большим отрывом
06:20, 26 мая 2014Политика
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Центральная избирательная комиссия по состоянию на 6.00 утра обработала 20,6% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов на внеочередных президентских выборах, состоявшихся 25 мая.
У Порошенко — 54,38%, у Тимошенко — 13,21% Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы Центральной избирательной комиссией.
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Так, по результатам обработки 15,12% протоколов участковых избирательных комиссий, за Петра Порошенко проголосовали 54,38% избирателей; за Юлию Тимошенко - 13,21%; за Олега Ляшко - 8,46%, за Анатолия Гриценко - 5,52%, за Сергея Тигипко - 4,97%, за Михаила Добкина - 3,31%, за Вадима Рабиновича - 2,08%. Все другие кандидаты набрали менее 2 процентов голосов избирателей.
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