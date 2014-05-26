ЦИК обработала 20% избирательных протоколов: Порошенко лидирует с большим отрывом



Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы Центральной избирательной комиссией.

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Так, по результатам обработки 15,12% протоколов участковых избирательных комиссий, за Петра Порошенко проголосовали 54,38% избирателей; за Юлию Тимошенко - 13,21%; за Олега Ляшко - 8,46%, за Анатолия Гриценко - 5,52%, за Сергея Тигипко - 4,97%, за Михаила Добкина - 3,31%, за Вадима Рабиновича - 2,08%. Все другие кандидаты набрали менее 2 процентов голосов избирателей.