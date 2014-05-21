Почти 45% украинцев готовы отдать голос за Порошенко, за Тимошенко всего 8,4%

Об этом свидетельствуют данные опросов, опубликованных Фондом “Демократические инициативы им. Илька Кучерива” и центра им. Разумкова.

Согласно данным опроса, на третьем месте - Анатолий Гриценко, за которого готовы проголосовать 7,5% граждан. Далее идут Сергей Тигипко (7%), Олег Ляшко (5,4%), Петр Симоненко (3,1%), Михаил Добкин (2,6%), Ольга Богомолец (1,7%) и Вадим Рабинович (1,6%).

В настоящее время не определились за кого из кандидатов голосовать 15% из тех, кто намерен участвовать в выборах.

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При условии проведения второго тура президентских выборов, за Петра Порошенко готовы проголосовать 52,2%, за Юлию Тимошенко 9,9%, не определились - 12,6% респондентов и 25% не пойдут на выборы.

В паре с Сергеем Тигипко также побеждает Петр Порошенко (56,1%), а Сергей Тигипко - 12,2%, 11,2% опрошенных в такой ситуации не определились, и 20,6% не пойдут на выборы.

Опрос проводился с 14 по 18 мая во всех регионах Украины за исключением Крыма. Опрошено 2011 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.