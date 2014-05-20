Порошенко на выборах готовы поддержать 53,2% украинцев, Тимошенко - 10,1% - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты исследований ведущих социологических служб Украины, которые были презентованы Всеукраинской общественной организацией «Комитет избирателей Украины» сегодня на пресс-конференции.

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Председатель КИУ Александр Черненко отметил, что за неделю до проведения выборов президента Украины граждане демонстрируют очень высокий уровень электоральной активности, около 82% избирателей готовы или, скорее, готовы принять участие в выборах (59,7% - полностью уверены, 22,4% - скорее готовы принять участие), при этом тех, кто противоположного мнения, – 12%, и 6% не смогли дать четкий ответ на поставленный вопрос.

В свою очередь генеральный директор Центра «Социс» Николай Чурилов сообщил, что на президентских выборах Порошенко готовы поддержать 34% опрошенных, вторую позицию занимает Тимошенко – 6,5%, третью позицию - внефракционный народный депутат Украины Сергей Тигипко – 5,8%.

За внефракционного народного депутата Олега Ляшко готовы проголосовать 4,1% опрошенных, за внефракционного депутата Анатолия Гриценко - 4,0%. Кандидата в президенты от Партии регионов Михаила Добкина поддерживают 3,5% избирателей, лидера КПУ Петра Симоненко 2,2%. Все другие зарегистрированные кандидаты набирают менее 2% избирателей.

Около 23% избирателей заявляют, что на данный момент не знают, за кого отдать свой голос, 12% сказали, что не пойдут на выборы.

Среди тех, кто намерен прийти на избирательные участки, и определился со своим выбором, первая пятерка президентских гонок выглядела бы таким образом: Порошенко получил бы 53,2% голосов, второе место занимает Тимошенко, которая получила бы – 10,1% голосов, на третьей месте – Тигипко - 8,8%, далее Ляшко – 6,3% и Гриценко – 6,2%.

Исследование проведено 8-13 мая тремя социологическими службами: Центром социальных и маркетинговых исследований «Социс», Киевским международным институтом социологии, социологической группой «Рейтинг» среди населения в возрасте 18 лет и старше, квотная выборка 6,2 тысячи респондентов во всех регионах Украины, кроме АР Крым. Метод исследования – личное формализованное интервью, статистическая погрешность не превышает 0,8%.