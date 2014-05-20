Порошенко на выборах готовы поддержать 53,2% украинцев, Тимошенко - 10,1% - опрос
Более 80% украинцев готовы принять участие в президентских выборах 25 мая, среди которых 53,2% поддерживают внефракционного народного депутата Украины Петра Порошенко и 10,1% готовы отдать свой голос за лидера ВО «батькивщина» Юлию Тимошенко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты исследований ведущих социологических служб Украины, которые были презентованы Всеукраинской общественной организацией «Комитет избирателей Украины» сегодня на пресс-конференции.
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Председатель КИУ Александр Черненко отметил, что за неделю до проведения выборов президента Украины граждане демонстрируют очень высокий уровень электоральной активности, около 82% избирателей готовы или, скорее, готовы принять участие в выборах (59,7% - полностью уверены, 22,4% - скорее готовы принять участие), при этом тех, кто противоположного мнения, – 12%, и 6% не смогли дать четкий ответ на поставленный вопрос.
В свою очередь генеральный директор Центра «Социс» Николай Чурилов сообщил, что на президентских выборах Порошенко готовы поддержать 34% опрошенных, вторую позицию занимает Тимошенко – 6,5%, третью позицию - внефракционный народный депутат Украины Сергей Тигипко – 5,8%.
За внефракционного народного депутата Олега Ляшко готовы проголосовать 4,1% опрошенных, за внефракционного депутата Анатолия Гриценко - 4,0%. Кандидата в президенты от Партии регионов Михаила Добкина поддерживают 3,5% избирателей, лидера КПУ Петра Симоненко 2,2%. Все другие зарегистрированные кандидаты набирают менее 2% избирателей.
Около 23% избирателей заявляют, что на данный момент не знают, за кого отдать свой голос, 12% сказали, что не пойдут на выборы.
Среди тех, кто намерен прийти на избирательные участки, и определился со своим выбором, первая пятерка президентских гонок выглядела бы таким образом: Порошенко получил бы 53,2% голосов, второе место занимает Тимошенко, которая получила бы – 10,1% голосов, на третьей месте – Тигипко - 8,8%, далее Ляшко – 6,3% и Гриценко – 6,2%.
Исследование проведено 8-13 мая тремя социологическими службами: Центром социальных и маркетинговых исследований «Социс», Киевским международным институтом социологии, социологической группой «Рейтинг» среди населения в возрасте 18 лет и старше, квотная выборка 6,2 тысячи респондентов во всех регионах Украины, кроме АР Крым. Метод исследования – личное формализованное интервью, статистическая погрешность не превышает 0,8%.