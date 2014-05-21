Порошенко считает, что второй тур выборов президента может вообще не состояться

Кандидат на пост президента Украины Петр Порошенко заявляет, что в случае, если президентские выборы не будут проведены в один тур 25 мая, то второй тур может вообще не состояться.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Одессе, сообщает пресс-служба кандидата.

«Сегодня реально, если не будет выборов в первом туре второго тура может не быть. Уровень дестабилизации, возможно, будет такой, что нам придется бороться за легитимность», - сказал кандидат в президенты.

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Он отметил, что сейчас уровень политической активности граждан чрезвычайно высок, и явка 25 мая на избирательные участки в день президентских выборов будет высокой.