В Киеве на станции метро Арсенальная задержали мужчин с самодельной взрывчаткой

Это послужило причиной закрытия станции. У одного из мужчин, который хотел зайти на станцию, на спине задымился и загорелся рюкзак, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Мужчина был не один, а с еще одним парнем. Люди вызвали милицию. Поэтому провокаторов задержали. В рюкзаке нашли самодельную взрывчатку и легковоспламеняющиеся вещества неизвестного происхождения.Читайте также9 мая в Киеве существует угроза теракта – замглавы АП

Мужчины не смогли объяснить, зачем они заносили на станцию метро взрывчатку. Их задержали. Взрывчатку вывезли с места происшествия. Станцию и окрестные кафе и магазины на некоторое время закрыли, чтобы проверить, нет ли там еще опасных предметов. Сейчас станцию метро Арсенальная уже открыли для пассажиров.