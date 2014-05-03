Туск признал, что РФ ведет войну с Украиной, а дипломатические усилия западных стран не дали результатов

Глава польского правительства Дональд Туск признал, что Россия ведет войну с Украиной, а дипломатические усилия западных стран не дали результатов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Польше, об этом Туск сказал сегодня, комментируя последние события в Славянске и Одессе.

”Это война. Может, немного другого типа, потому что это необъявленная война. Но на самом деле имеем дело де-факто с войной”, - сказал глава правительства Польши, слова которого цитирует польское агентство РАР.

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Он отметил, что дипломатические усилия западных стран не принесли желаемых результатов по деэскалации агрессии России против Украины, а надежды на то, что они будут иметь влияние, продолжают таять.

”Все больше мы теряем надежду, ибо когда число жертв составляет десятки, когда используют оружие, когда сбивают вертолеты, то мы все видим, что имеем дело не с вооруженной конфронтацией, организованной демонстрантами, а государством, в данном случае - с Россией”, - заявил Туск.

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Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

В середине апреля российские вооруженные боевики захватили админздания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Боевики похищают, пытают и убивают людей, захватывают заложников.

15 апреля на севере Донецкой области началась антитеррористическая операция.

2 мая в районе Славянска и Краматорска силами подразделений МВД, Нацгвардии и армии началась активная фаза антитеррористической операции.

3 мая в СБУ сообщили, что во время проведения антитеррористической операции в Донецкой области украинские спецслужбы потеряли 5 человек убитыми, еще 12 ранены.

2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов. Потом активисты на Куликовом поле снесли лагерь сепаратистов, которые забаррикадировались в Доме профсоюзов. В здании начался пожар, в результате которого также погибли люди.

По последним данным, в Одессе после вчерашних столкновений между проукраинскими активистами и сепаратистами в больницы обратились 214 пострадавших, из них 27 - в очень тяжелом состоянии. Погибли 46 человек.

Сегодня, 3 мая, и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов подписал указ об объявлении в государстве двухдневного траура по погибшим в ходе антитеррористической операции в Донецкой области и в результате беспорядков, спровоцированных пророссийскими сепаратистами в Одессе.