В Донецке пророссийские митингующие напали на украинских активистов (онлайн трансляция)

Как передает кореспондент УНИАН, несколько десятков агрессивно настроенных молодчиков успели догнать колонну с украинскими активистами и набросились с дубинками, железными кольями, цепями и начали бить всех подряд, кого догнали.

Недалеко от магазина «Детский мир» по улице Артема от рук пророссийских митингующих пострадало около 10 человек. В основном у всех пробиты головы и ссадины на ногах.

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В числе пострадавших собственный корреспондент газеты «Зеркало недели» в Донецке Евгений Шибалов.

Он рассказал, что шел в конце с проукраинскими митингующими и вдруг буквально со дворов, с тротуаров на них набросились люди с битами и железными палками. Ему в голову попали камни.

Шибалов рассказал, что голова у него пробита в двух местах, почувствовав боль, он упал, и лицо залило кровью.

Другой пострадавший участник проукраинской акции, который сказал, что пришел на мирный митинг и не ожидал такой агрессии, получил удары по коленям и в голову, в результате у него тоже была травмирована голова буквально возле виска.

По его словам, удары наносились очень профессионально, сначала, чтобы обездвижить, по ногам, а затем уже лежачего по голое.

Сейчас недалеко от места происшествия работает карета «скорой помощи», которая оказывает всем пострадавшим медицинскую помощь.

Медики неохотно идут на контакт, но из их разговоров слышно, что есть еще пострадавшие во дворах. И кто-то там находится с серьезной черепно-мозговой травмой.

По состоянию на 19.20 агрессивные российские митингующие якобы повернули в обратную сторону, а украинские активисты с флагами спустились на другую улицу и «рассосались».

Многие жители Донецка, которые не участвовали ни в одной из акций, но были свидетелями происходящего, с возмущением подходили к милиции и требовали объяснить, почему она допускает такие бесчинства в городе, и сегодня на мирно идущих людей, у которых в руках есть только флаги, нападают и бьют по-зверски с битами цепями. Милиция никому не отвечает.



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