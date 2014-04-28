СМИ: Славянск стал центром удара российских диверсантов из-за сланцевого газа

Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Журналисты провели собственное расследование тайны так называемого "Юзовского проекта", которые неохотно обсуждают и в самой Украине, поскольку он скрывает большие ресурсы, которые могут изменить энергетическую карту мира.

Обстоятельства указывают на то, что на Донбассе нет никакой борьбы за гуманизм, за федерализацию, защиту русскоязычного населения, славянских патриотов и против мифических бандеровцев и столичной хунты. Это все выдуманные образы, которые создали в кремлевских кабинетах и вложили в головы рядовых дончан, чтобы скрыть истинную цель спецоперации России.

Читайте такжеУкраина сможет отказаться от российского газа - ПорошенкоТак, в городке Славянск нет ни важных предприятий, ни шахт, ни военных частей или научных институтов. Однако он расположен в самом центре территории "Юзовского проекта", где сосредоточены залежи самого модерного энергетического ресурса 21-го века - природного газа плотных песчаников, так называемого сланцевого газа. Гигантское месторождение охватывает часть территории Донецкой на Харьковской областей.

Эксперты отмечают, что запасы газа в этой земле могут кардинально изменить энергетику не только Украины, но и Европы.

"По последним подтвержденным данным, американцы сейчас выдают, это 3,6 трлн кубов, которые они четко видят, как их добывать. Это значительный объем, большой объем, потому что если Украина увеличит добычу на 15-20 млрд кубометров, то она уже экспортером будет", - отметил гендиректор центра исследований энергетики Александр Харченко.

Читайте такжеМИД Великобритании: Евросоюз обсуждает снижение энергозависимости от РоссииЦентральная власть занимается этим проектом и крайне осторожно подбирает слова относительно его перспектив. Впрочем, даже при такой сдержанности заметна высокая будущая выгода Украины.

"Запасы довольно значительные. Одни из крупнейших в мире, в Европе. По тем оценкам, которые есть, мы можем на 30-40% увеличить собственную добычу газа. Если он 20 млрд, вот и посчитайте, где-то до 10 млрд увеличить", - сообщил министр энергетики Юрий Продан.

Соглашения о разработке газовых месторождений подписывал Виктор Янукович, а всю прямую деятельность замкнул на себя его министр энергетики Эдуард Ставицкий. Бывший президент и его окружение хотели получать незаконные прибыли от альтернативного газа. Они были бы миллиардными. Поэтому никто из причастных министерских специалистов сейчас не хочет давать комментарии. Молчание держит и добывающая компания.

В случае славянского месторождения - это голландская корпорация "Шелл". На журналистский запрос в компании ответили формально, однако не скрывают, что в ближайшее время корпорация вложит до $ 200 млн в начале работ на газовых залежах. Сначала будут бурить 15 скважин.

"Первые небольшие объемы газа можно добывать уже в следующем году. Но это будут миллионы. Но промышленная, масштабная добыча, в миллиардах, который сразу почувствует рынок, более всего появится за 4-5 лет", - рассказал эксперт, президент Киевского международного энергетического клуба Александр Тодийчук.

Этого и испугались российские газовые монополисты, сообщает издание. Сланцевый газ планируют добывать не только на Востоке, но и на Западе - в Львовской области. Благодаря этому Украина быстро избавится от газовой удавки Кремля, поскольку является четвертой в Европе по его залежам.

Читайте такжеУкраина и ЕС должны объединиться против России на рынке газа - Канивец"Это очень хорошо понимает "Газпром". Очень давно "Газпром" ведет целенаправленную компанию на то, чтобы вообще убить тему сланцевого газа в Европе. В это инвестированы десятки миллионов долларов. В информационные кампании, в борьбе за участки. Они знают о враге, готовятся его убивать и убивают. И очень успешно это делают", - отметил Харченко.

"Борьба за эти территории... в конце концов и за рынок, который можно потерять, в том числе и рынок газа", - говорит Тодийчук.

Московские СМИ неоднократно намекали на то, что доходы от газовых компаний получают непосредственно Владимир Путин и его окружение. Таким образом, отторжения от Украины части Донбасса имеет прямое отношение к крупнейшим карманам России, а не к славянскому единству.