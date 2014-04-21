В Мариуполе из-за бездействия милиции украинцы создали "Народную дружину"
23:21, 21 апреля 2014Политика
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В Мариуполе создали Народную дружину. Об этом заявили во время митинга за единство Украины в городе патриотически настроенные активисты
В Мариуполе создали Народную дружину / hotsport.ua
Организаторы митинга призвали вступать в ряды Народной дружины Мариуполя всех неравнодушных, особенно отставных милиционеров и военных, которые имеют право носить оружие.
Как заверили активисты, сейчас изъявили желание вступить уже около 120 человек.
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На следующей неделе обещали организацию зарегистрировать официально. Такое решение активисты объяснили тем, что милиция не может защитить мирные митинги, которые происходят под сине-желтыми флагами.
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