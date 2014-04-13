Милиция задержала десять автобусов "активистов", ехавших на Восток

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью облуправления милиции.

«С целью недопущения и предупреждения нарушений общественного порядка и массовых беспорядков, которые происходят сейчас в соседних регионах, правоохранители Полтавской области в усиленном режиме осуществляют надзор за потоками транспортных средств, которые двигаются через Полтавскую область», - подчеркнули в главке.

Читайте такжеЯрош обвиняет МВД и власть в бездействии и призывает "Правый сектор" к мобилизацииЧитайте такжеСогласно сообщению, 12-го апреля около 16 часов сотрудники милиции в поселке Чутово остановили около десяти автобусов, которые двигались в направлении Харьковщины и проезжали Полтавскую область транзитом из других регионов. Во время проверки данного транспорта у многих пассажиров были обнаружены средства, которые используются при массовых беспорядках: «коктейли Молотова» в ящиках, большое количество взрывных пакетов, пики, биты, дубинки, щиты, каски, ножи, другое холодное оружие и т.д.

Около 70 человек были задержаны. Они дают объяснения следователям. На месте происшествия работают следственно-оперативная группы. Работники милиции устанавливают, откуда, куда и с какой целью направлялись люди с таким количеством оружия, взрывчатки и спецсредств.

Как сообщают в социальных сетях, задержанные являются правыми активистами и членами националистических организаций. Так, активист Александр Рудоманов сообщил на своей странице в Facebook, что "70 националистов было положено лицом в асфальт".