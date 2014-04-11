Украина и НАТО разработали план на случай ухудшения ситуации в регионах

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.

По решению Североатлантического совета НАТО в ответ на обращение Украины с 5 по 8 апреля 2014 г. в Украине провела работу группа консультативной поддержки НАТО по вопросам защиты критической инфраструктуры и защиты гражданского населения в чрезвычайных ситуациях.

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Взаимодействие Украины с НАТО в сфере планирования на случай кризисных ситуаций будет продолжено и в дальнейшем, отмечается в сообщении.