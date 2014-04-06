Из-за провокаций сепаратистов на Востоке Украины Турчинов срочно созвал силовиков
19:27, 06 апреля 2014Политика
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Александр Турчинов взял под свой личный контроль ситуацию, сложившуюся в Донецкой и Луганской областях из-за выступлений сепаратистов.
Турчинов созвал силовиков
Об этом сообщается на сайте парламента.
В связи с событиями в Донецкой и Луганской областях Председатель Верховной Рады Украины, и.о. Президента Украины отменил свой рабочий визит в Литву, где он должен был участвовать в Конференции глав Парламентов стран-членов ЕС.
А.Турчинов созвал срочное совещание руководителей силовых министерств и ведомств и взял под свой личный контроль ситуацию, сложившуюся в Донецкой и Луганской областях из-за выступления сепаратистов.
Как известно, в воскресенье в Донецке и Луганске продолжаются сепаратистские митинги, в результате которых захватили Донецкую ОГА и управление СБУ в Луганске.
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