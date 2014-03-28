СМИ: Спецслужбы РФ распространяют дезинформацию, чтобы сеять панику в Украине

Полторы недели назад сотрудникам СБУ были даны негласные указания о сборе «тревожных чемоданчиков». Об этом «Сегодня» неофициально рассказали в ведомстве.

«Нас попросили собрать вещи первой необходимости на случай возможной эвакуации. Все собрано, но мы надеемся на лучшее», - говорит киевлянка Анна.

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В Службе безопасности нам сообщили, что примерно с 20 марта российские спецслужбы регулярно вбрасывают разного рода дезинформацию, цель которой — посеять в Украине панику, вызвать волнения, накалить обстановку. «Можно назвать это игрой нервов, — говорит один из руководителей СБУ. - И стращают: вот завтра, вот послезавтра...».