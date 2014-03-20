Россия обещает США не захватывать Восточную Украину - Пентагон

По сообщению, Шойгу рассказывал Хейгелу, что тысячи российских войск, дислоцированных вдоль границы с Украиной, находятся там только ради учений и не намерены вторгаться через границу, передает Радио Свобода.

Как сообщил представитель Пентагона, в ходе разговора, который продлился около часа, Хейгел подчеркнул Шойгу: за то, что Крым фактически контролируют ныне российские войска, именно они ответственны за все, что происходит на полуострове.

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Россия на этой неделе аннексировала украинский Крым, но ведущие страны мира не признают этого шага, отмечая, что он грубо противоречит международному праву.

Накануне аннексии, а перед этим военной оккупации Крыма ведущие российские чиновники также уверяли, что не намерены делать этого.