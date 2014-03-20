Командование тактической группы "Крым" выводит личный состав с объектов - журналист
10:50, 20 марта 2014Политика
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Командование тактической группы "Крым" выводит личный состав с объектов, предварителньо согласовав свои действия с Киевом.
Командование тактической группы "Крым" выводит личный состав с объектов /Reuters
"Ситуация в тг "Крым" закончилась тем, что командир по согласованию с Киевом выводит личный состав с объектов, обесточивает и закрывает помещения. По договоренности с россиянами, будет организовано "совместное патрулирование" объектов", - написал в Facebоok руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
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