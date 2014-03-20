Командование тактической группы "Крым" выводит личный состав с объектов - журналист

"Ситуация в тг "Крым" закончилась тем, что командир по согласованию с Киевом выводит личный состав с объектов, обесточивает и закрывает помещения. По договоренности с россиянами, будет организовано "совместное патрулирование" объектов", - написал в Facebоok руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.