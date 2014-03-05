В Раде критику Шевченко со стороны КПУ встретили криками "Комуняку на гілляку!"
Участники парламентских слушаний на тему: “Тарас Шевченко как фигуру мирового значения” (к 200-летию со дня рождения) освистали народного депутата от Коммунистической партии Украины Ольгу Левченко, которая выступала на русском языке и критиковала Шевченко.
Как передает корреспондент УНИАН, депутат начала свое выступление с трибуны на русском языке и отметила, что “всегда очень осторожно относилась к таким громким словам, как “пророк”.
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«И даже при принятии соответствующего документа в нашем комитете выразила свое сомнение, что это, возможно, слишком высокопарно, даже когда речь идет о такой личности, как Тарас Григорьевич Шевченко», - добавила Левченко.
Она отметила, что решила в очередной раз перечитать произведения Шевченко и после этого ее мнение несколько изменилась.
В это время участники слушаний начали освистывать ее выступление, а некоторые вообще вышли из сессионного зала. Еще несколько депутатов подошли к трибуне, с которой выступала депутат, и начали выкрикивать: “Позор!”.
Один из участников слушаний начал исполнять Государственный Гимн Украины возле трибуны. В это время священник вырвал из рук Левченко бумаги с текстом ее выступления, и она прекратила свое выступление.
После этого все присутствующие в зале встали и исполнили гимн Украины, а затем трижды произнесли: “Слава Украине — героям слава!”, а кто-то из зала воскликнул: “Комуняку на гілляку!”.