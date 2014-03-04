Аваков: К кровавым событиям в Киеве причастна третья сила

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове во время представления нового председателя облгосадминистрации сказал и.о. министра внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Две недели назад было время, когда в Киеве свистели пули, в самом центре. Продолжается большое серьезное расследование. Я думаю, что придет время, и мы обнародуем факты: кто стрелял, когда стрелял, по какой команде. Факты сейчас собираются в единую цепь. Могу только сказать одно, что ключевым фактором в этом противостоянии, которое вылилось в кровавое побоище в Киеве, которое перевернуло фронт с ног на голову и ввело в состояние шока, была третья сила. И эта сила – неукраинская. Я очень хочу, чтобы мы это все явно понимали», - сказал Аваков.

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«Это не вопрос политического противостояния. Это вопрос человеческих ценностей, это вопрос нашего ощущения случившегося. Недопустимо, когда третьи силы позволяют себе здесь руководить нами», - добавил он.

Аваков призвал актив Харьковской области «не делать здесь эпицентр боевых действий».

Как сообщил УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние между протестующими и правоохранителями в центре Киева. Утром 20 февраля снайперы интенсивно обстреляли протестующих на Майдане с крыш окружающих домов.

По данным Минздрава, в центре Киева с начала столкновений погибли 82 человека.

С 18 февраля к врачам за медицинской помощью обратились 876 пострадавших, 588 из них госпитализированы.