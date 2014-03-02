Украина предлагает ЕС забрать у России право на проведение ЧМ по футболу 2018 года - источник

Об этом корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил главный европейский дипломатический источник.

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”Украина обратилась к ЕС с просьбой принять против России решительные меры политического, экономического и гуманитарного порядка из-за действий России в Крыму. Украинцы предлагают заморозить визовый диалог между Россией и ЕС о либерализации визового режима, ввести мораторий на военно-техническое сотрудничество между Россией и ЕС. Также предложено забрать у России право на проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году”, - сказал европейский дипломат, пожелавший, чтобы его не называли.

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В понедельник на свое экстренное заседание собирается Совет ЕС на уровне министров иностранных дел под председательством Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон. Заседание запланировано на 13.00 час (14.00 по Киеву).