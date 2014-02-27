По законам Украины местный референдум невозможен - глава Совета судей

Так ситуацию на полуострове прокомментировал председатель Совета судей Украины Василий Онопенко, передает ТСН.

Он напомнил, что сейчас есть только один закон о референдуме - всеукраинский. Поэтому для отдельных территорий инициировать его не могут.

"У нас сегодня нет закона о местных референдумах, поэтому и провести местный референдум будет противозаконно", - заявил руководитель Совета судей.

Полномочия Автономной Республики Крым также определены в Основном Законе Украины. Самостоятельно их расширить нельзя, а только - через изменение Конституции.

"Полномочия АРК четко определены в Конституции Украины. Поэтому если есть такая необходимость, то пусть в соответствующем порядке обращаются к ВР и она будет рассматривать этот вопрос", - отметил Онопенко.