Председатель Днепропетровской ОГА подал в отставку

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОГА.

"Я искренне благодарен всем жителям Днепропетровщины за понимание, доверие и поддержку. В течение 14 месяцев мне выпало руководить лучшим регионом страны, работать ради его развития и процветания. Нам удалось достичь многого, за что я искренне благодарен и команде областной государственной администрации, и всем жителям Днепропетровщины", - цитирует пресс-служба Колесникова.

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Согласно сообщению, он также выразил надежду, "что динамика развития региона будет сохранена, что взятая нами высокая планка требований к своей работе всегда будет ориентиром для областной власти".

Колесников также отметил: "Я рассчитываю на то, что будут успешно завершены масштабные инфраструктурные проекты – строительство объездной дороги и съезда с Кайдакского моста, что в Днепропетровске наконец-то будет успешно воплощен в жизнь проект строительства метрополитена, в который было вложено столько сил, продолжено строительство и реконструкция дорог, школ, садиков и больниц".