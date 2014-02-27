ВР утвердила состав Кабмина
Верховная Рада Украины утвердила состав Кабинета министров Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, за назначение Яценюка проголосовал 371 народный депутат, а за назначение правительства - 331 из 410, зарегистрированных в зале депутатов.
В частности, в состав правительства вошли:
первый вице-премьер министр Украины Виталий Ярема;
вице-премьер-министр Украины Александр Сыч (народный депутат из фракции «Свобода»);.
вице-премьер министр Украины - министр регионального развития Владимир Гройсман (мэр Винницы);
министр Кабинета министров Украины Остап Семерак (бывший народный депутат);
министр здравоохранения Олег Мусий (координатор медицинской службы Евромайдана);
министр внутренних дел Арсен Аваков (народный депутат из фракции «Батькивщина»)
министр инфраструктуры Максим Бурбак;
министр финансов Украины Александр Шлапак (экс-министр экономики и по вопросам европейской интеграции Украины, бывший первый заместитель главы Секретариата Президента);
министр социальной политики Людмила Денисова (народный депутат из фракции «Батькивщина»);
министр юстиции Павел Петренко (народный депутат из фракции «Батькивщина»);
министр культуры Евгений Нищук (заслуженный артист Украины, ведущий Евромайдана);
министр экономического развития и торговли Павел Шеремета (президент Киевской школы экономики);
министр аграрной политики Игорь Швайка (народный депутат из фракции «Свобода»);
министр экологии Андрей Мохник (народный депутат из фракции «Свобода»);
министр образования и науки Украины Сергей Квит (президент Национального университета «Киево-Могилянская академия»);
министр молодежи и спорта Дмитрий Булатов (активист Автомайдана);
министр топлива и энергетики Юрий Продан (министр топлива и энергетики в правительстве Юлии Тимошенко).
Позднее Верховная Рада Украины по предложению председателя ВР, и.о. Президента Украины Александра Турчинова избрала и.о. министра иностранных дел Андрея Дещицу и и.о. министра обороны адмирала Игоря Тенюха.
За назначение Дещицы проголосовали 322 народных депутаты, за назначение Тенюха - 326 депутатов из 408, зарегистрированных в зале.