Митингующие окружили Верховную Раду
10:10, 27 февраля 2014Политика
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Около 2 тыс. митингующих, преимущественно с флагами ВО “Свобода”, окружили здание Верховной Рады Украины.
Около 2 тыс. митингующих окружили здание Верховной Рады / 0629.com.ua
Как передает корреспондент УНИАН, возле входа для депутатов в парламент митингующие создали так называемый “коридор позора”.
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Они ожидают, что через него будут проходить представители Партии регионов и коммунисты.
На площади перед зданием парламентом стоит армейский БРДМ, на котором приехали митингующие с Площади.
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