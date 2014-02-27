Митингующие окружили Верховную Раду

Как передает корреспондент УНИАН, возле входа для депутатов в парламент митингующие создали так называемый “коридор позора”.

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Они ожидают, что через него будут проходить представители Партии регионов и коммунисты.

На площади перед зданием парламентом стоит армейский БРДМ, на котором приехали митингующие с Площади.