Саакашвили: постройте свободную и успешную Украину. Навсегда

Об этом он заявил со сцены Евромайдана в Киеве в воскресенье.

"Вы написали историю, изменили мир. Вы превзошли все мои ожидания, все мои мечты. Вы дали урок всему миру. Хочу стать перед вами на колени. Особенно перед "Небесной сотней", этих героев которые принесли себя в жертву. Они мученики не только за свободу Украины - они борцы за свободу всех нас", - сказал Саакашвили.

"Сердце Европы не в Брюсселе не в Берлине, сердце Европы бьется в Киеве. Судьба решается в Украине", - добавил он.

"На этом Майдане вы удивили весь мир. Но сейчас надо удивить еще раз. Удивите нас еще один раз: постройте свободную и успешную Украину. Навсегда", - отметил Саакашвили.