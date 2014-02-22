Из Донецка не выпустили самолет с Януковичем

Об этом сообщает ТСН.

”Сегодня в аэропорту Донецка пытался вылететь чартерный рейс без соответствующего пограничного оформления”, - сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Сергей Астахов.

Читайте такжеАваков заявил, что Калетник бежал в РоссиюПо данным пограничников, на борту находился Виктор Янукович.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня харьковчане не позволили Януковичу вылететь из местного аэропорта. Об этом сообщил один из ведущих на сцене Майдана, ссылаясь на сообщение от народного депутата Вячеслава Кириленко.

По его словам, Янукович хотел прорваться в аэропорт, но местные жители заблокировали проезд, и Янукович вынужден был уехать обратно в гольф-клуб, где он находился в последние часы.