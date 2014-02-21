МИД Нидерландов: санкции против Украины вступят в силу через несколько дней

Об этом сообщил по итогам экстренной министерской встречи ЕС по Украине в Брюсселе глава МИД Нидерландов Франц Тиммерманс,пишет ИТАР-ТАСС.

"Санкции будут оформлены законодательно в течение одного-двух дней", - сказал он.

Это объясняется тем, что министры так и не смогли договориться, кто именно войдет в "черный список" для Украины, фигурантам которого будет запрещен въезд в Европу, и финансовые активы которых будут заморожены. Совет ЕС принял лишь "политическое решение о начале работы над созданием этого списка". Это пояснил по итогам министерской встречи глава МИД Ирландии Эймон Гилмор.

"Эта работа начнется немедленно. Мы поручили рабочим группам немедленно начать работу над этим документам. Список будет включать тех, кто виноват в эскалации насилия в Украине, определить их предстоит рабочим группам", - подчеркнул Гилмор.

Он также подтвердил, что политическое решение глав МИД ЕС по санкциям принято в полном соответствии с подготовленным к этой встрече проектом итогового постановления. Оно включает решение о введении целевых визовых ограничений и замораживания банковских счетов, а также замораживания лицензий на поставки оружия и спецтехники, "которая может быть использована для внутренних репрессий" в Украине.