Санкции против Украины могут привести к отрицательному эффекту - Баррозу
Президент Европейской Комиссии Жозе Мануэль Баррозу считает, что введение санкций против Украины со стороны Европейского Союза на нынешнем этапе может привести к отрицательному эффекту.
Об этом Баррозу заявил в интервью агентству Рейтер.
"Мы сейчас находимся на стадии, когда приоритетом является стабилизировать страну, избежать насилия и начать серьезный диалог между правительством и оппозицией. На этом этапе другие меры могут привести лишь к отрицательному эффекту", - сказал он.
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Баррозу заметил, что Европейский Союз "должен создать условия для политической трансформации или поиска путей разрешения (кризиса), которые имели бы полную легитимность в Украине".
По словам Президента ЕК, если ситуация в Украине ухудшится, и насильственные действия против протестующих будут возобновлены, он лично сказал Президенту Украины Виктору Януковичу, что в таком случае Европейский Союз не будет стоять в стороне.
"Будут последствия для отношений между Украиной и Европейским Союзом", - заявил Баррозу.
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Как сообщал УНИАН, 6 февраля Европарламент на сессии в Страсбурге принял специальную резолюцию по Украине, призвав европейские институты и страны-члены ЕС начать подготовку к адресным санкциям против украинских власть предержащих, народных депутатов и бизнесменов, причастных к применению силы против демонстрантов и гибели нескольких митингующих.
Ввести санкции против украинских высокопоставленных должностных лиц призывают ЕС представители украинской оппозиции.