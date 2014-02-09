Одесские активисты провели «Марш западенцев» в знак того, что Одесса – европейский город

Как передает корреспондент УНИАН, марш начался с Приморского бульвара, от памятника Дюку. Колонна, в которой было около 2 тыс человек, прошла через центр города.

Читайте такжеВ Днепропетровске женщины устроили марш кастрюль против репрессийЛюди несли государственные флаги Украины, флаги Евросоюза, различные плакаты, в том числе с изображениями знаменитых людей, создавших город. В их числе: генерал-губернатор Александр Ланжерон, императрица Екатерина Вторая, архитектор Франц де Волан, герцог Эммануил де Ришелье (Дюк) и т. д.

Как пояснили в пресс-службе Евромайдан-Одесса, «Одесса – всегда была, есть и будет городом западенцев».

«Построенный по указу немки Екатерины Второй по плану, составленному брабантским дворянином Францем де Волланом, наш город стал основным портом империи при градоначальнике-западенце, которого звали Арман-Эммануэль дю Плесси. Или по-простому – Дюк де Ришелье. Список западенцев, сделавших из кусочка степи над морем процветающий, яркий, нарядный, богатый город зашкаливает. Это француз Ланжерон, испанец Дерибас, грек Маразли, англичанин Кобле. Это знаменитые архитекторы – Влодек, Боффо, Бернардацци, Торричелли, Коклен», - отметили в пресс-службе.

добавили, что «западенцы австриец Фердинанд Фельнер и немец Герман Гельмер сделали наш Оперный театр таким, каким мы его знаем и любим».

«Этот город стал богатым благодаря западенцам - купцам Анатра, Ралли и Родоконаки. Археолог Бларамберг, писатель Олеша, поэт Мицкевич, декабрист Поджио – этот город «страдал» от нашествия западенцев с момента своего рождения. Одесса – город западенцев. Мы подтверждаем это нашим сегодняшним маршем. Мы постоянно «прибываем» сюда, в Одессу, чтобы улучшать и украшать этот город, а нас обвиняют в фашизме. Это мы, западенцы, Одессу не сдадим. Одесса – западенский город. Одесса – это Европа», - заявили в пресс-службе.

Во время марша его участники скандировали: «Одесса, вставай!», «Банду гэть!», «Спасибо жителям Донбасса от западенцев Дерибаса!» и т. д.

Подойдя к зданию управления СБУ в Одесской области (ул. Еврейская) участники акции сожгли несколько портретов главы НКВД, наркома Лаврентия Берии. Пройдя к зданию Главного управления МВД в Одесской области, протестанты сожгли портреты главы МВД Виталия Захарченко, и скандировали: «Милиция - с народом, мусора – с уродом!».

Кроме того, возле здания прокуратуры Одесской области сожгли портреты генерального прокурора Украины Виктора Пшонки.

Во время шествия колонну сопровождали легковые машины, владельцы которых пожелали поддержать участников акции, а также - мотоциклисты. Водители этих транспортных средств включали клаксоны в знак поддержки. Охрану участников шествия обеспечивали молодые люди с баннером «Правый сектор Одесса».

Марш завершился возле памятника Дюку, где участники акции хором спели Гимн Украины.