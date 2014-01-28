Аноним, который сообщил о "минировании" ДнепроГЭСа, требовал, чтобы милиция освободила здание ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге начальник штаба ГУ МВД Украины в Запорожской области Олег Курочкин, отвечая на вопросы журналистов.

«Звонил по всей видимости один человек. Личность его пока не установлена. И он действительно требовал, что бы милиция освободила здание облгосадминистрации», - рассказал Курочкин.

Читайте такжеЗапорожская милиция получила сообщение о заминировании Днепрогэса и двух супермаркетов

Он также отметил, что все сообщения о минировании оказались ложными.

Каксообщал УНИАН, 26 января около 20.40 а Запорожье милиция получила анонимные сообщения о минировании ДнепроГЭСа и двух супермаркетов: «Ашан» и «Новая линия». На места возможных происшествий выехали сотрудники милиции и взрывотехники, привлекались кинологические службы.

Приблизительно в это же время на площади перед зданием Запорожской ОГА участиники митинга, требовавшего люстрации центральной и местной власти, после неудачной попытки попасть в здание ЗОДА, проводили пикет.

Около 21.10 сотрудники милиции, за спинами которых, по словам участников Майдана, шли люди спортивного вида в штатском с палками, вытеснили людей с площади. По данным запорожских СМИ, многие, в том числе и журналисты, были при этом избиты и задержаны. Тех, кто смог убежать, силовики отлавливали во дворах.

Согласно данным милиции, в результате столкновений пострадало 12 человек, задержаны - 46.