В Кременчуге митингующие пытались захватить мэрию

Как передает корреспондент УНИАН, группа активистов пришла к мэрии, решила войти в здание и взять его под свою охрану.

Против таких действий просил воздержаться вице-мэр Виктор Калашник. Однако митингующие его не послушали и попытались пройти внутрь здания. Дорогу им преградила милиция. Начались давка и сопротивление. В результате одни двери в мэрии были выбиты.

В админздание приехал мэр Кременчуга Олег Бабаев. Он начал переговоры с активистами Майдана и Народной Рады.

В результате переговоров было решено, что завтра, 27 января, по просьбе митингующих соберется внеочередная сессия горсовета. Ее планируется провести на площади Независимости. На сессии планируется рассмотреть обращение к Президенту Виктору Януковичу и правительству с требованием отставки.

Читайте такжеВ Сумах митингующие захватили Дом советовВо время переговоров мэр Кременчуга Бабаев и председатель кременчугской общественной организации «Майдан» Владимир Пилипенко договорились, что в здании мэрии останется несколько активистов организации, а также 2 депутата от оппозиции и несколько общественных активистов, которые будут следить за порядком.

После этого митингующие выдвинули требование, чтобы админздание освободила милиция. Бабаев начал вести переговоры, и вскоре милиция покинула здание через запасной выход.