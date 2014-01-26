Яценюк о премьерстве: мы не отвергаем предложение, но мы его и не принимаем

Как сообщается на сайте "Батькивщины", об этом Яценюк сказал на брифинге в Штабе национального сопротивления, комментируя предложение Президента Украины Виктора Януковича к оппозиции возглавить правительство.

Яценюк отметил: "Мы готовы брать на себя ответственность за судьбу страны, но на тех условиях, которые выставляем мы".

Читайте такжеЯнукович предложил Яценюку должность премьер-министра, а Кличко - вице-премьера

"Мы не отвергаем предложение, но мы его и не принимаем. Мы проводим серьезные консультации на уровне трех оппозиционных сил. Это наше общее решение. Мы примем это решение", - подчеркнул он.

Яценюк подтвердил, что Янукович "предложил оппозиции взять часть ответственности и возглавить правительство". "Мы , мягко говоря , не в восторге от этого предложения . Я прекрасно осознаю , что сейчас происходит в Украине. Страна на грани банкротства. Они ограбили страну за последние 3,5 года до того, что казна государства пуста , страна ими заведена в полный и тотальный хаос. И именно поэтому они хотят избежать ответственности и ожидают от нас ответа , примем ли мы ответственность , или нет " , - отметил он.

"Если мы скажем , что мы отказываемся от ответственности , они нас обвинят в том , что они предлагали , чтобы мы получили власть и вели страну к Европе , но мы отказались . Если мы принимаем это предложение , то они и люди также обвинят , в том , что происходит измена и таким образом люди не добились того , что хотели " , - отметил он.

Читайте такжеЯценюк заявил, что оппозиция готова возглавить правительство

Яценюк отметил , что " любое решение по этому поводу может приниматься исключительно фракциями и должно получить одобрение людей".

"Любой ответ Януковича может лежать в следующей плоскости - у нас есть наши условия, а не ваши. Для страны необходимо подписание соглашения с Европейским Союзом. Поэтому первое ключевое требование - подписание соглашения с ЕС. Второе - освобождение всех политических заключенных , к которым сейчас причисляются тысячи людей, которые незаконно удерживаются властью. И основным политическим заключенным в стране является Юлия Тимошенко", - подчеркнул депутат.

Он пояснил , что во время переговоров для урегулирования кризиса в отношении части ключевых требований оппозиции были получены положительные ответы . Прежде всего, по его словам, речь идет об освобождении из-под стражи всех активистов в кратчайшие сроки , " независимо от того, они были арестованы в Киеве , или в любом другом городе Украины .

Еще одно требование , по словам Яценюка , касается " закрытия уголовных дел в отношении тысяч людей , в отношении которых этот режим начал политические дела": "В парламенте во вторник должен быть проголосован закон об амнистии , и все люди должны быть на свободе. По отношению к каждому человеку должна быть закрыто уголовное дело без каких-либо правовых последствий".

Следующее требование , по его словам , касается вопроса внесения изменений в Конституцию: "Это условие принято, но мы хотим четко понять правовой механизм возврата к Конституции 2004 года. Сегодняшняя система власти , которая предусматривает концентрацию власти в руках одного лица , неприемлема для страны" .

"Что касается диктаторских законов , которые были позорно проголосованы в украинском парламенте , мы настаиваем на том , чтобы законы были отменены в целом. Любые предложения по внесению изменений и дополнений в эти законы или создание рабочих групп , мы считаем неприемлемыми" , - подчеркнул Яценюк.

Как сообщал УНИАН , вчера , 25 января , Янукович предложил Яценюку должность премьер-министра, а лидеру партии «УДАР» Виталий Кличко - вице-премьера по гуманитарным вопросам.