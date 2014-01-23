В Ровно митингующие захватили облгосадминистрацию - СМИ

Жители, которые пришли на Народное вече, отправились с возгласами "Ровно, вставай!" до офиса Партии регионов в Ровно и помещения Ровенской ОГА, сообщает информационный сайт ОГО.

Митингующие, побив стекла в окнах и взломав входную дверь, ворвались в помещение ОГА.