В Ровно митингующие захватили облгосадминистрацию - СМИ

15:05, 23 января 2014
Политика
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После Народного вече жители отправились прямо по проезжей части в помещение Ровенской облгосадминистрации и захватили ее.

Жители, которые пришли на Народное вече, отправились с возгласами "Ровно, вставай!" до офиса Партии регионов в Ровно и помещения Ровенской ОГА, сообщает информационный сайт ОГО.

Митингующие, побив стекла в окнах и взломав входную дверь, ворвались в помещение ОГА.

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