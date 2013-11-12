Политолог считает, что оппозиция тормозит работу миссии Кокса-Квасьневского

Такое мнение высказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«Я частично солидаризируюсь с позицией, что из-за оппозиции миссия Кокса-Квасьневского работала с уклоном в одну сторону. Это говорит о том, что меньшинство изначально закладывали определенный эффект в их миссию. Подобная политика сегодня отражается на торможении решения вопроса Тимошенко», - отметил он.

По его мнению, указанные ошибки завели разрешение вопроса экс-премьер-министра Юлии Тимошенко в тупик, сообщает КП в Украине.

Карасев напомнил, что ранее представители оппозиции заявляли, что согласятся на любое решение по Тимошенко, одобренное миссией. В связи с этим, по его мнению, чем меньше оппозиционеры будут мешать Коксу и Квасьневскому, тем быстрее решится вопрос Тимошенко.

«Если стороны сделают шаг навстречу компромиссу, если миссия Кокса-Квасьневского сделает все, чтобы найти такой компромисс, если все будут иметь четкую позицию относительно такого компромисса, тогда вопрос Тимошенко может быть решен, соответственно, будет решен вопрос об ассоциации», — рассказал Карасев.