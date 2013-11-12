ЕСПЧ дважды отказывал Тимошенко в ходатайстве о лечении в Германии – ПР

Об этом заявил народный депутат от Партии регионов Владимир Олийнык, сообщает пресс-служба ПР.

«Европейский суд по правам человека дважды отказывал в удовлетворении ходатайства Юлии Тимошенко относительно лечения в немецкой больнице. В ходе заседания рабочей группы по решению ее вопроса было установлено, что Европейский суд в своем решении от 30.04.2013 года отметил следующее: «14 декабря 2011 года суд решил предоставить приоритет рассмотрения данного дела ввиду серьезности и деликатности озвученных в нем жалоб. 15 марта 2012 года он удовлетворил ходатайство Тимошенко о применении временной меры (в соответствии с правилом №39 регламента суда) и указал Правительству на необходимость обеспечения медицинского лечения заявителя в надлежащей врачебной среде. После официального ходатайства и предоставления со стороны Правительства информации в подтверждение того, что Тимошенко получила соответствующее медицинское лечение в надлежащей врачебной среде, 31 мая 2012 года суд принял решение о прекращении применения временной меры как таковой, которая выполнена Правительством. В тот же день суд отклонил повторное ходатайство Тимошенко о применении временной меры, которая заключалась бы в обеспечении ее лечения в немецкой больнице», - сообщил Владимир Олийнык.

По теме: В ПР хотят, чтобы после лечения Тимошенко вернулась в тюрьму

По его словам, это означает, что Европейский суд по правам человека не нашел оснований для принятия решения о лечении экс-премьера Украины в немецкой больнице.

«Он дважды отказал ей в таком ходатайстве. Юлия Тимошенко, имея право обжаловать данное решение в Большой палате, не воспользовалась этим правом, таким образом признав, что решение суда является объективным, а ее требования – безосновательными. Удивляет и то, что представители Объединенной оппозиции не критиковали решение Европейского суда об отказе экс-премьеру в лечении в немецкой больнице, в отличие от огульной критики в адрес украинских судов. А это свидетельствует об их избирательности оценки судебной системы – как зарубежной, так и украинской», - отметил народный депутат.

На основании вышеуказанной информации он как член парламентской рабочей группы по подготовке законопроекта о лечении заключенных за рубежом внес предложение истребовать у Правительства Украины предоставленные Европейскому суду материалы о лечении Юлии Тимошенко, на основании которых было принято решение об отказе в лечении за рубежом.

«Это нужно для того, чтобы на основании европейской практики рекомендовать принятие подобных решений украинским судам. Поскольку, изучив данный вопрос, мы не можем рекомендовать нашим судам принимать решения по такой категории дел. Нужно обобщить их (стран ЕС. - Ред.) опыт, ведь Европейский суд мотивируется правовыми основаниями. Изучив данный вопрос, мы сможем добиться, чтобы такая практика была единой и осуществлялась с учетом опыта Европейского суда по правам человека», - подытожил политик.

Напомним, 11 ноября, рабочая группа по подготовке законопроекта о возможном лечении осужденных за границей согласовала принципы, которые будут отображены в законопроекте о лечении осужденных за границей.

Следующее заседание рабочей группы пройдет во вторник. Рабочая группа при работе над документом обсудит все 4 зарегистрированных в Верховной Раде законопроекта о лечении осужденных за границей и предложения оппозиции, которые поступили в конце прошлой недели.