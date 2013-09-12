От Минюста требуют, чтобы украиноязычные законы ЕС выложили в интернет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной организации ВО ”Свобода”, об этом идет речь в депутатском обращении Панькевича к министру юстиции Елене Лукаш.

По теме: В ТС готовы сотрудничать с Украиной, несмотря на ассоциацию с Евросоюзом

Как отметил народный депутат, на протяжении длительного периода Министерство юстиции Украины осуществляет систематический перевод актов законодательства Европейского Союза (acquis communautaire) на украинский язык. В результате этой работы накоплена большая база нормативно-правовых актов, которые имеют статус официально утвержденных государственных переводов, а следовательно, государственные служащие Украины и широкий круг заинтересованных лиц могут их использовать в качестве официальных украиноязычных источников.

”Эти переводы приобретают особую ценность теперь, когда правительство Украины обнародовало текст Соглашения об ассоциации с ЕС включительно с разделами о зоне свободной торговли. В тексте Соглашения есть многочисленные ссылки на директивы и другие нормативно-правовые акты европейского содружества, а следовательно, есть потребность в открытом доступе к таким правовым источникам на украинском языке. Без этой информации ни бизнес, ни общество не могут должным образом оценить будущий регуляторный режим в Украине и, соответственно, подготовиться к его внедрению”, – заметил в своем обращении Панькевич.

По информации пресс-службы, до 2011 года полная база таких переводов размещалась на сайте Государственного департамента адаптации законодательства Министерства юстиции Украины. Однако, когда сайт был закрыт в результате расформирования департамента, база исчезла из открытого доступа.

”На сегодняшний день сайт Министерства юстиции Украины содержит страницу ”Переводы актов acquis communautaire на украинском языке”, где можно загрузить перечень названий осуществленных переводов. Однако на официальном интернет-ресурсе Министерства юстиции Украины полные тексты этих документов отсутствуют”, - отметили в пресс-службе организации.